ARVUSTUS | Kas maski taga on inimene?

Mulle meeldib formaat, milles kaks inimest räägivad. Hingelt ära, valetavad, ilustavad, puistavad südant, lähevad tülli ja lepivad. Võib väita, et see on teatris või filmis kõige igavam viis lugu jutustada, kuid just näitlejale pakub see võimaluse mängida vähesega, nüanssidega. See on pilkude, miimika ja kehakeele lavavõitlus.