SÕJARAPORT | Rainer Saks: Macron tegi ettepaneku peatada maailmas igasugune sõjategevus olümpiamängude toimumise ajaks

Iisrael on seni oma vasturünnakut Iraanile edasi lükanud, hoides samas pinget pidevalt õhus. Vaatamata USA ja Euroopa riikide üleskutsetele vasturünnakut mitte korraldada, võib olla kindel, et mingil kujul vasturünnak tuleb. Iraan ähvardab korraldada uue rünnaku, kui Iisrael vastab Iraani rünnakule, kuid see on eelkõige surveavaldus ning peegeldab lääneriikide senise tegevuse puudulikkust.