Hedi Mardisoo: inimesed ise oma käitumist tõuksiga ei muuda - tuleb tõmmata seaduse hooba

Linnaliikurid on siin, et jääda ning ümberkorraldused nende liiklusesse sulandamiseks on mõistlikud. EL-i riikidel on eesmärk vähendada 2030. aastaks õhku paisatava CO2 hulka 45% ning jõuda kliimaneutraalsuseni 2050. aastaks. Selles on oluline osa ühistranspordil ja ka linnaliikuritel.