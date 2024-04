Pae 25 elanik: me poleks pidanud maja kindlustama! Petlikku turvatunnet osta pole mõtet, seda müüa on aga lihtsalt alatu

Möödunud oktoobris hävis Viljandis ühe elaniku omaloomingulise gaasikütte plahvatuse tagajärjel kortermaja ülakorrus. Ajakirjandus vahendab, et tänaseks on maja ajutise katuse all, valminud on uue katuse projekt ning kui ehituse hinnapakkumised käes, läheb ühistu panka laenu võtma. Ühtegi kohtuasja või menetlust algatatud pole ning ühistu on tulekahju järel jõudnud maja taastamise teel viie kuuga kaugemale, kui Pae 25 maja elanikud kahe aastaga.