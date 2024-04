Slavoj Žižek: nii Venemaal kui ka Iisraelis kasutatakse müütilist jampsi, et õhutada sadistlikke tunge

Nii Venemaal kui ka Iisraelis kasutatakse müütilist jampsi, et õhutada sadistlikke tunge ja õigustada valimatut ja surmavat vägivalda vaenlaste vastu. Kollektiivne mõistuse hülgamine ja tee, kuhu see viib, on vägagi tuttav – ja jääb siiski liiga ahvatlevaks.