„Munandid on sõjamehe kõige kaitsetum organ!“ Miks külvas spermaskandaal Ukrainas nii palju segadust?

Jaanuari lõpus pääses pärast advokaat Olena Babitši Facebooki postitust sotsiaalmeedias valla torm. Jurist kirjutas, et nõustas hiljuti ühe sõduri leske, kelle mees lasi enne rindele minekut külmutada oma sperma. Samuti väljastas mees volikirja, mille alusel võib ta abikaasa sugurakke kasutada. Mõni kuu hiljem mees suri ja naine avastas, et ta ei saa mehe sugurakke kasutada, teatas Babitš. Juristi sõnul on kõiges süüdi ülemraadas novembris vastu võetud seadus, mis võtab hukkunud sõjaväelaste abikaasadelt võimaluse jääda rasedaks, kasutades selleks mehe külmutatud spermat. Seadus pidanuks jõustuma 23. märtsil, misjärel oleksid pidanud kõik Ukraina kliinikud hävitama surnud sõdurite külmutatud sperma.