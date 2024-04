Keskerakondlane Lauri Laats kiidab sotsist eksminister Madis Kallast: pidasin temast ministrina väga lugu

Jevgeni Ossinovski taassiirdumine Tallinna juhtimise juurde toob riigikogus sotside fraktsioonis kaasa asendusliikmete doominoefekti. Nii spekuleeritakse asjaolu üle, kas Madis Kallase tagasiastumine oli ministritooli vabastamine vabatahtlikult või soovitusega see vabatahtlikult vabastada – sest nii on praegu parteile tarvis fraktsiooni tasakaalu säilitamiseks. Mina usun siiski Madis Kallase kinnitust, et pere ja kodu kaalusid ministriameti üle, sest Reformierakonna valitsusega on regionaalpoliitika tulevik tume.