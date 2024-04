KÖÖGI KOMANDO | Tartu uimasevõitu restoraniskeenele on saabunud meeldiv uudis

Toko tekkis paar aastat tagasi Emajõe kaldale ning oli esiti avatud ainult suviti. Kuid tänavu saabus Tartu uimasevõitu restoraniskeenele meeldiv uudis, et Tokos saab einet võtta aasta läbi. Üks parima vaatega söögikohti ülikoolilinnas vääris seda ammu. Kui suvel on jõeäärne restoran oma väljas istumise võimalusega tõeline hitt, siis ka praegusel jahedamal ajal on vaated kevadisele linnale ja jõele igati ahvatlevad, et lõunatunnil end sinna asutada.