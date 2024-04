SÕJARAPORT | Teet Kalmus: venelastel on sama probleem, mis sõduritel I maailmasõjas - kaevikutes on turvalisem kui lagedal maal

Olemasolevate videote põhjal arvatakse, et pihta said kas õhukaitsekomplekside laskeseadmed või laskemoonaladu või ka mõlemad, sest kostusid nii järjestikused plahvatused kui ka väga ereda valgusega plahvatused. Satelliidifotodelt on näha, et sõjaväe lennuvälja territooriumil on kuus suuremat põlengu kollet, aga osad neist võisid tekkida ka laialilennanud lõhkekehadest. Kohalikud elanikud ei räägi õhukaitsekomplekside rakettide väljalaskmisest enne plahvatusi, nii et Venemaa õhukaitse ei saanud rünnaku tõrjumisega hakkama.