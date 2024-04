Vootele Päi: kas Seeder, Solman ja Reinsalu lähevad nagu viisk, põis ja õlekõrs Ida-Virumaad tagasi tooma?

Täiega ärritab, et aastatuhandel on vabas Eestis sündinud noori, kes ei oska minult riigikeeles suitsu küsida, kui Majaka kandis koera jalutan. Raevu ajab putinism, mida mõned Eesti elanikud sotsiaalmeedias levitavad samal ajal, kui Ukraina rahvas kannatab kolmandat aastat Venemaa terroristliku sõja raketirahe all. Miks peaks minu kodulinnas häält omama umbkeelsed, kes pole mitmekümne aastaga suutnud keeltki ära õppida, rääkimata midagi meie ühiskonna või kultuuri hoomamisest?