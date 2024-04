REKORDVÄHE LAPSI | Riina Solman: just naissoost ministritelt ootaks sündimuse teema osas empaatiat ja vastutust. Siiani on vastupidi olnud

„Usalduse kaotus tähendab ebakindluse kasvu ja see mõjutab kõige otsesemalt lapsesaamise otsust. Seda tegid ennekõike naissoost ministrid, kellelt ootaks just sündimuse teema osas empaatiat ja vastutustunnet.“

Eestis ja maailmas on viimasel ajal nii palju kriise, et kahjuks on viimastel kuudel täiesti tagaplaanile Eesti riigi tulevikku kõige sügavamalt mõjutav küsimus – demograafiline kriis. Sündimusnäitajad on muutunud väga süngeks, aga valitsev Reformierakond ei taha sündimuse teemast midagi kuulda, rääkimata sellega tegelemisest. Pigem on valitsuse tegevus olnud probleemi süvendav. Ometi on demograafia üks väheseid valdkondi, kus teadlased saavad tulevikku üsna täpselt ette ennustada, sest rahvastikutrendid ei valeta.