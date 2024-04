Kindlustusfirmad on kohati nagu kiirlaenupakkujaid. „Piiks-piiks ja raha tuleb“ asemel öeldakse lihtsalt, et kodukindlustuse valimine on „lihtsam kui õhtusöögimenüü paika panemine“ või et „meiega oled alati ootamatusteks valmis, sest oleme sulle toeks nii enne kui ka pärast õnnetust“.