„Tulnukas 2“. Eesti halvim film või uus kultusteos?

„Väga paljudele meeldib see film väga, olen paljudelt tuttavatelt kuulnud, et nad pole varem ühegi Eesti filmi peale nii palju naernud. Samas teised peavad väga halvaks,“ räägib filmikriitik Andrei Liimets. „Aga tõesti on harukordselt lai poolustevaheline kuristik. See pole iseenesest kuidagi halb, kui filmis võetakse hoiakuid või selle puhul tehakse kunstilisi valikuid. See ei peagi kõiki kõnetama.“