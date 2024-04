Aga pommivarjend ei ole mõeldud olukorraks, kui keegi tahab ust väljastpoolt maha lõhkuda. Vastupidi, uks peab olema kergesti avatav, et saaks kähku lahkuda, kui maja on näiteks pihta saanud ja põleb. Kuid nende pere uks käis ka lukku ja see osutus elu investeeringuks.