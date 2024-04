REPLIIK | Riisalo „töötureform“ ei tohi kaasa tuua uut maksutõusu. Tööandjad ei ole sellega nõus

Kui riik laob kohustusi juurde, kuid raha nende rahastamiseks ei kaasne, siis see survestab töötuskindlustusmakse määra tõstma. Järjekordset maksutõusu tööandjad aga majanduslanguses kindlasti ei toeta.

Nagu nimigi ütleb, on makse näol tegemist kindlustusega, mis loodud kindla eesmärgiga rahastada ja motiveerida töötuks olemise perioodil uue töö leidmist. Töötuskindlustust finantseerivad töötajad ja tööandjad, makstes palgalt vastavalt 1,6% ja 0,8% ehk kokku 2,4% kindlustustasu.

Töötukassa on tööturu osapoolte - tööandjad ja ametiühingud - ja riigi vaheline kolmepoolne koostöövorm. See tähendab, et makse määr ei ole riigi otsustada või tööriist.