NÄDALA TÄHELEPANEKUD | Tanel Saarmann: seitsmest pöialpoisist sai Tallinnas kaheksa. Johhaidii!

„Mina tegin ettepaneku transpordi- ja kommunaalvaldkond lahku lüüa, sest meil on mõlema osas kokku lepitud ambitsioonikad plaanid. See portfell oli varasemalt selgelt liiga suur. Ühelt poolt hakata reformima ühistranspordivõrku ja samal ajal tegeleda kõigi teede, torude, lumelükkamise ja parkide haldusega ei ole inimlikult väga hästi võimalik. Ma arvan, et see on hea otsus ning palun võimalust abilinnapeadel seda tõestada,“ teatas ta.

Ühe abilinnapea koha lisandumine ei ole muidugi traagika, aga jälgima peab hakkama seda, et masinavärk pärast kahanemist taas mühinal kasvama ei hakkaks. Üks toitumisahel ei tohi asenduda teisega. Mehitama peaks selliseid valdkondi, kus linn on selgelt hädas olnud. Ei ole normaalne, et kinnisvaraarendajad peavad ootama 17 või enamgi aastat, et jõuda ehitusloani. On aeg aparaat üle vaadata ja suunata jõudu sinna, kus siiani on king pigistanud. Meedia ja pressiteenistuse armee kärpimine on õige samm ning annab võimaluse tõesti vajalikke teenuseid parandada. Just see on üks uue linnavalitsuse tähtsamaid lakmuspabereid, et mõõta edu või ebaedu.