JUHTKIRI | Peaprokurör Parmas ei peaks nii kergesti pääsema

Ent kas selline nende kahe mehe vahel lahvatanud meedia- ja sõnasõja tulemus on ka õiglane? On ju küsimus sellest, kas Andres Parmas on paslik prokuratuuri juhtima, olnud õhus peaaegu tema ametisse saamisest saati. Üks nurin on näiteks seotud sellega, kuidas ta ei ole suutnud end selles ametis kehtestada, näiteks on meediasse kajanud ta alluvate rahulolematus.