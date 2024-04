KULTUURIBIIT | Džässmuusik Afra Kane’i playlist

Oma lugudes puudutab Afra Kane tihtilugu isiklikke valupunkte – lauldes ülitundlikkusest, depressioonist ja enesele andestamisest proovib ta murda tabusid. Afra Kane’i debüütalbum „Hypersensitive“ (2022) pälvis kriitikute kiituse ja sillutas teed kontsertidele Boliivias, Peruus, Hispaanias, UK-s, Saksamaal, Hiinas ja Ameerika Ühendriikides. Jazzkaarel esitleb 24. aprillil JAIKis ta oma uusimat albumit „Could We Be Whole“ (2024).

Afra Cane ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit):

THINGS I IMAGINED - Solange

Ma väga armastan seda laulu, sest see on nii tsükliline ja meenutab muusikasse meloodiate ehitamise arhitektuurset külge. See on tõeliselt minimalistlik ja abstraktne, kuid samal ajal keeruline ja ilus.

MERCY - Lakecia Benjamin ft Dianne Reeves

See laul loob minus rahu. Mulle meeldib siin saksofoni meloodia, Lakecia kaunid arranžeeringud, Dianne Reevesi kaunis hääl ja sõnad.

NADA - Lido Pimienta

Ma armastan seda lugu väga, sest see räägib naiselikkuse ja emaduse tugevusest. Mulle meeldivad nii selle laulu sõnad ja ka seaded. See kannab endas väga võimast sõnumit hirmu puudumisest nii valu, surma ega kannatuste osas.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

THIS YEAR - Emily King

Laul „This Year“ aitas mind iroonilisel kombel just möödunud aastal, kui elasin läbi rasket aega. See tõstis mu vaimu ja tuletas meelde, et pean ennast esikohale seadma.

AIN’T NO MOUNTAIN HIGH ENOUGH - Tammy Tarell & Marvin Gaye

Esitasime seda lugu duetina mu parima sõbraga, kui olime umbes 15-16-aastased. See oli meie laul ning me esitasime seda koolikontsertidel ja konkurssidel. Sellel on minu südames väga eriline koht.

LET’S STAY TOGETHER - Al Green

Mulle nii meeldib selle laulu magusus. Minu jaoks on see läbi aegade parim armastuslaul ja täielik meistriteos.

IF I AIN’T GOT YOU - Alicia Keys