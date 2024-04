REPLIIK | Sven Mikser: Iisraeli ja Iraani vahelise eskalatsiooni suurimaks kaotajaks võivad osutuda Gaza tsiviilelanikud

Seda, kui efektiivne oli Iisraeli poolt antud õhulöök Isfahanis asuvale Iraani sõjaväebaasile, on hetkel raske objektiivselt hinnata. Potentsiaal kogu regiooni julgeolekuolukorda teravdava eskalatsiooniahela käivitumiseks on väga suur ja kindlasti jälgime meie Eestis teravdatud tähelepanuga, kuidas mõjutab Lähis-Idas toimuv Ukrainat ning seisame selle eest, et lääneliitlastel jaguks jätkuvalt tähelepanu ja ressursse ukrainlaste toetamiseks Venemaa agressiooni vastu.