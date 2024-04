Vilja Kiisler: Kaja Kallas, võtke oma sisemine jõud kokku ja tehke sõjamaks. Ehk ei ole veel hilja

Sõda käib siinsamas meie lähedal ja aina sügavamalt juurdub teadmine, et me oleme väga suures ohus. Me oleme seda teadnud tegelikult sellest hetkest peale, kui Venemaa Ukrainasse tungis. Välismaal on Kaja Kallas teinud suurepärast tööd Vene-ohu teadvustamisel. Eestis aga käib lõputu vingumine eelarvemiinuse pärast ja sihitu jahmerdamine auto- ja limonaadimaksuga.