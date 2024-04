VASTUKAJA | Lea Danilson-Järg: kui Venemaa opositsionäär kaotab Eestis elades valimisõiguse, siis vaevalt näeb ta seda karistusena

„Pole oluline, kas mõju piirdub kohaliku omavalitsuse tasandiga või on laiem, sest riik on tervik.“

Sotsiaaldemokraat Vootele Päi kirjutas kolmapäeval Päevalehes, et ärritus, raev ja muud teravad emotsioonid on head abimehed poliitilisel polariseerimisel toetuse võitmiseks. Küllap ta tunneb asja, sest just sellistele emotsioonidele Päi enda artiklis rõhubki, samas süüdistades selles teisi erakondi.