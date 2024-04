Käes on see lühike aeg aastas, kui Eestiski saab korjata toidusõprade lemmikseent mürklit. Eestis naljalt kevadisi seeni restoranide menüüst ei leia, isegi fine dining’u söögikohtades on see pigem suur haruldus. See-eest Saksa- ja Prantsusmaa tipprestodes on mürkel hinnatud tooraine, mis kevadel pea igas gurmeesöögikohas mõnda rooga täiustab.