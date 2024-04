SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa on sügavas masenduses - Ukraina saab USA-lt abi, sest nii Johnson kui Trump reetsid nad

Lõpuks ometi on Ukraina abi osas USA-s asjad liikuma hakanud! Eriti märkimisväärne oli selles kontekstis esindajatekoja spiikri Mike Johnsoni sõnavõtt.

Täna varahommikul rünnati taas Ukrainat rakettidega, aga seekord oli rünnakul tavapärasest erinev lõpp. Nimelt ilmus meediasse video, kuidas Stavropoli krais kukub alla Venemaa strateegiline pommitaja Tu-22M3. Ma olen sõja jooksul selliseid videoid omajagu näinud ning minul oli raske uskuda Venemaa ametlikku versiooni, et tegemist oli lahingulennult naasnud lennuki tehnilisest rikkest põhjustatud õnnetusega ning mõlemad piloodid on elus. Pigem oli tegemist lennuki allatulistamisega, aga see asus 300 kilomeetri kaugusel rindejoonest.