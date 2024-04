Leida Rammo Linnateatri Fondi preemia pälvis Sandra Uusberg

Sandra Uusberg on Linnateatri näitleja alates EMTA lavakunstikooli lõpetamisest 2010. aastal. Tema värskeimaks rolliks on Nicola lavastuses „Nachtland“, samuti võib teda näha Kittyna lavastuses „Nõusolek“, osatäitjana lavastuses „Tunde-märgid“ ja Cathrine Vindinguna lavastuses „Muusikale“ ning väga musikaalse näitlejana on ta kandvaks jõuks kõigis Linnateatri muusikalavastustes – „Õhtu rannal. Valter Ojakäär 100“, „Seitsmemagajapäev“ ja „Osnap“. Sandra Uusbergi rolle on varem tunnustatud muuhulgas Kristallkingakese auhinna, Ants Lauteri nimelise auhinna ja Helmi Tohvelmani nimelise auhinnaga.