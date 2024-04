JUHTKIRI | Juntimiskeeld on sama halb kui pahatahtlik juntimine

Ent pealispinnast sügavamale kaedes torkab silma otsuse nõrkus. Meie sõjajärgne riigikogu on töötanud üle 30 aasta. Ning valitsuse eelnõude kriitikud on alati teadnud, et olles ka Toompea saalis vähemuses, on võimalik ühiskonnale oma protestist märku anda. Vahendiks paranduste esitamine, nende eraldi hääletamise nõudmine ning enne iga hääletust 10-minutiline vaheaja küsimine. See on mehhanism, millest sünnivad Toompeal need omapärase kuulsusega ööistungid.