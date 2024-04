VASTUKAJA | Tiit Riisalo: riik ei viska töötuid tänavale

Ei saa öelda, et töötushüvitiste süsteem oleks hetkel just lihtne. Raske on aru saada, mis vahe on töötutoetusel ja töötuskindlustushüvitisel, kes saab kumba ja mis tingimustel. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on avalikuks aruteluks esitanud reformi, mille eesmärk on teha töötushüvitiste süsteem lihtsamaks, arusaadavamaks ja õiglasemaks.