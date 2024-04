Just seitse oli see arv, mida president Volodõmõr Zelenskõi pidas minimaalseks vajalikuks. Suvel loodetakse õhutõrjele appi saabuvat ka F-16 hävitajad. Kokku on Taani, Holland, Belgia ja Norra lubanud üle anda vähemalt 45 hävitajat, millest esimesed kuus peaks Taani tarnima hiliskevadel-varasuvel.