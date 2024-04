61 miljardi dollari suurust abi ja sõjalise abi andmist Ukrainale toetas 311 kongressi liiget (210 demokraati ja 101 vabariiklast) ja vastu oli 112 vabariiklast. Seega oli otsusel selgelt suurem toetus, kui seda pikka aega väideti. Järgnevalt toetati ka 8 miljardi suurust paketti Taiwanile ja 26 miljardilist paketti Iisraelile. Vägisi kipuvad teksti read - lõpp hea, kõik hea, - ent selle kirjapanek on valus, sest antud otsuse tegemisega venitamise hinnaks on ju sajad tapetud ukrainlased ja loendamatud purustused, mida agressor iga päev tekitas. Paraku on poliitika enamasti julm ja suur poliitika võib olla eriti julm.