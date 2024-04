JUHTKIRI | USA oleks peaaegu Ukraina, enda ja meie julgeolekut alt vedanud

| Scanpix / Getty Images via AFP

FOTO: NATHAN HOWARD | Scanpix / Getty Images via AFP

Rinnetel tundub tänagi olukord päris sünge. Venemaa armee liigub üle omaenda sõdurite laipade kuhjade edasi ja saab tulistada iga Ukraina mürsu vastu viis enda oma. Õhutõrjerakettide puudus on viinud juba selleni, et Vene raketid on tabanud elumaju ja elektrijaamu ka seal, kus muidu peaks taevas kaitstud olema.