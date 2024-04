Antti Leigri: konipant - ühekordsed e-sigaretid võiksid tulla pandimaksuga

Lisaks kommipabereid, pudelikorke, nätsuplärakaid ja konisid ning nende kaasaegsemaid vendi, ühekordseid e-sigarette. Koroonaajal loodust ilmestanud ühekordsed maskid hakkavad pildilt kaduma, aga kõik muu sellest sortimendist on kevadisest loodusest üsna kindlasti leitav. Tasub nimetada, et ka ühekordsetel süstaldel on omanäoline pandisüsteem. Saab uue asemele. Seda nimetatakse kahjude vähendamise teenuseks.