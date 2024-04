SÕJARAPORT | Teet Kalmus: peale Bideni allkirja võivad relvad ja laskemoon jõuda rindele vähem kui nädala jooksul

Nüüd aga hääletus toimus ja on märkimisväärne, et Israelile ja Taiwanile antava abi osas hääletasid poolt enamus vabariiklasi, seega justkui ei klapi selline käitumine jutuga, et Ameerika kõigepealt. Ukraina osas toimus hääletus esimesena ning vabariiklaste poolt hääletas poolt 100 ja vastu 110.