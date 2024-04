Indrek Kannik: USA abi lõpuks tuleb. Selle aasta sees pole rinde kokkuvarisemist põhjust karta

USA kongressi esindajatekoda hääletas laupäeva õhtul pärast rohkem kui kuuekuulist venitamist Ukraina, Iisraeli ja Taiwani abipakettide poolt. On siiski märgiline, et veidi üle poole vabariiklastest hääletas Ukraina toetamise vastu. Teisipäeval peaks samad paketid heaks kiitma ka senat ja tõenäoliselt allkirjastab president Joe Biden kohe seejärel vastava seaduse. USA ametiisikud rõhutavad, et kõige vajalikumad toetuse elemendid on juba Euroopas ja jõuavad lahingusse nädala jooksul alates seaduse jõustumisest.