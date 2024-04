Lavly Perling: küsitavad poliitreklaamid tuleb asjaolude selgumiseni kinni katta

Eurosaadikute selgitused, et seadused on ebaselged või kampaaniaperiood pole alanud, on hämamamine ja valijate lolliks pidamine. Sellise tegevuse ebaseaduslikkus on teada varasema praktika kaudu ning tõsiasi, et Eestis on keelatud juriidiliste isikute annetused, peaks ka igale noorpoliitikule selge olema. Seega ikkagi puhas künism – võtame annetuse vastu, hoiame plakatid üleval ja siis kui pärast öeldakse, et ei olnud korrektne, on välimeedia oma mõju saavutanud ning inimesed valimistel sõna öelnud. Muster on täpselt sama, mis riigikogu kuluhüvitiste juures – küünikul on avaramad võimalused omakasuks.