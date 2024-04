KAS TUNNED ÄRA? Tuntud tartlaste portreed valmisid eriskummalistest materjalidest

Henri Karpov ehk Hensugusta

Küllap võib nii mõnigi keskealine või vanem inimene selle pildi ette nuputama jääda, kes see tegelane seal pildil küll on. Hensugusta on edukas sotsiaalmeedia sisulooja.

Väikese vihje YouTube’ile leiab pildi alumisest nurgast.

Kuhu kõik pastakad kadusid? Tundub, et sellele pildile

Siin on pildile saanud Tõne Tender, keeleteadlane ja Ülenurme gümnaasiumi direktor. Kokku on selle pildi pannud ka Ülenurme gümnaasiumi õpilased õpetaja Piret Saag-Pildi juhendamisel.

Gunnar Graps

Legendaarne rokimees on saanud endale igati väärika CD-plaatidest mikrofoni ja uue kesta. Küllap on materjalikogumisse panustanud ka hulk täiskasvanuid, sest kokku on kogutud väga erinevas toonis veinikorke, et Grapsi nägu ilusti välja joonistada.

Hando Runnel

„Severus Snape?“ olla mõned usinamad seiklusjuttude lugejad pakkunud, kuid ei, pildil on siiski Hando Runnel.

Mari Vaaderpalli juhendamisel Tartu Hansa kooli laste tehtud pilt paneb enda ees pikemalt seisatama ja kutsub luuletusi lugema.

Tarmo Kerstna

Ülenurme rahvas on jälle omad püünele toonud: Piret Saag-Pilt on koos õpilastega valmis meisterdanud Ülenurme kooli ja muusikakooli juhi, Tartu Tähe kavaleri ja haridusedendaja Tarmo Kerstna pildi.

Mart Reinik

Reinik on tartlastele hästi teada, just punase koolimaja kaudu, mis on Vanemuise väikse maja lähedal. Koolijuht Mart Reinik oli erialalt hoopis mesinik.

Seega on pildile saanud ka mõned tiivulised ja vana hea punane maja. Pildi autorid on Mart Reiniku kooli õpilased, keda juhendas Helle Saue.

Olev Saluveer

Saluveer on Ülenurme kooli direktor. Oma kooli õpilased tegid temast vahva portree.

Gert Lees

Külli Sari juhendamisel tegid Veeriku kooli õpilased pildi noorest füüsikust Gert Leesist.

Ott Sepp

Külli Sari on koos Veeriku kooli õpilastega kokku ladunud portree Ott Sepast, kelle koduteater on pikemat aega Tartus olnud. Tundub, et pildinurgast piilub ka üks tema tegelaskuju Sipsik.

Merle Jääger