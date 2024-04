Andres Sutt Korobeinikule: Leedus kehtestatud pangamaksu negatiivne mõju saab olema lai ja pikaajaline

Alustan oma vastulauset Eesti Panga ökonomisti Peeter Luikmeli tsitaadiga: „Leedu paremus Eesti ees on optiline illusioon“ (PM 08.04.2024). SKP per capita turuhindades (euros või USA dollaris) on mõõdik, mis näitab riigi ja selle kodanike globaalset ostujõudu ning on parim näitaja arenenud riikide omavaheliseks võrdluseks. Meil on jätkuvalt edumaa nii Leedu kui Läti ees. Kuid see ei ole peamine - palju tähtsam on kasvatada Eesti SKP inimese kohta 50 000 euroni, et jõuda järgi Soomele ning teistele ühiskonna heaolu tipus olevatele riikidele.