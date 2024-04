Allan Vainola: peidame kontserdil vanade hittide hulka alati ka uusi lugusid

Aga kuidas siis varem oli?

Täna on see muusika olemas, nii et saadki reaalselt minna kontserdile ja avastada ammu tegutsenud, toimivaid ja ägedaid bände. Meie ajal oli teistmoodi, enamik bände ja artiste ei esinenud noortele, vaid nende vanematele, kellel oli teine maitse. See oli nihkes, aga nüüd on see korda aetud, praegune roki- ja pungikultuur on mõeldud kõigile, see energia kaasab kõiki. Need ajad ei ole võrreldavad, meie nostalgia ja praegune nostalgia. Meie pakume ilmselt seda, mida oleksime soovinud ise saada oma nooruses, aga siis see puudus. Olen vaadanud, et lastel pole enam piinlik, kui ema ja isa on ka kontserdil. Varem oleks läinud näost punaseks ja jooksnud minema, kui vanemad oleks juhtunud samale kontserdile. See on lahe, järelikult on vanemad olnud laste vastu toredad, nii et ei ole vaja neid häbeneda. Mõni on isegi uhke vanemate üle!