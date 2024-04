Meelis Oidsalu: kindral Herem räägib kurtidele kõrvadele

Lühidalt öeldes, Herem tahaks viia sõja Eesti territooriumilt ära Venemaa territooriumile ja soovib, et Eestil oleks võime ka seda otsust iseseisvalt teha. Lisaks sellele, et meil oleks elementaarsel tasemel suurtükimoona ladudes. Need tahtmised on sündinud Ukrainas toimuva ja läänes toimumata jäänud arengute põhjal.