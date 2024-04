Puidutöösturi tasuta nõu minister Riisalole: palka asekantsler, kelle ainus mure on tööstuse käekäik

Tööstussektori esindajana oli mul algusest peale veidi hõre tunne - dokument räägib innovatsioonist, e-riigist, turismist ja IT-st, kuid praktiliselt mitte midagi tööstusest. Tutvustusüritusel kõlasid siiski olulised tähelepanekud, näiteks „Eesti tegelik majandusmootor on meie ettevõtjate ettevõtlikkus“, „Eestis peab olema lihtne olla ettevõtja“ ja - mis eriti mu kõrvu paitas: - „...on selge, et digitehnoloogiad ning andmemajandus on kasvamas, kuid nende kasv ja teenuste eksport ei saa toimuda ilma tööstuseta.“