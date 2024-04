KUULA | „Piletitasku podcast’i“ 32. osa: kuulsad ooperisolistid meelitavad „Võluflöödiga“ noori ooperit armastama

„Võluflööt“ oma muusikaga on tuntud paljudele, neid palu on kuuldud multifilmidest, reklaamidest ja mujalt. Kuid etendust ja selle sisu teavad vähesed. Nii ongi uue lavastuse idee anda lastele ja noortele võimalus avastada ooper, selgitades lihtsamalt selle sisu ning tähendust.

„Me ei konkureeri näiteks Estonias mängitava originaalkeelse (saksakeelse) lavastusega. Kuid ma usun, et neid, kes on esimese ooperina oma elus näinud ära meie lühema ja eestikeelse versiooni, tõmbab ka vaatama 3,5-tunnist algupärandit. Iga asi nõuab oma teekonda ja õiget arenemist – lihtsamast keerulisemaks," lisab Haak. Eriti meeldivaks muudab lavastuse ka asjaolu, et eestikeelse „Mängime võluflööti" libreto on kirjutanud Leelo Tungal. Tekstides on palju õpetlikku nii lastele kui ka laste vanematele.