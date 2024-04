9 suvelavastust, mille piletite järele võiks juba täna luurata

Üks isa läks kodunt ära. Lapsed jäid teda ootama. Isa läks, et teha tööd, et teenida elatist, et aidata perekond paremale järjele. Aga ennekõike läks ta, et näha seda, mida kodus olles ei näe. Avarust. Suurt avarust. Nii suurt, et sel pole isegi nime. See, mida ta nägi, sai luuletusteks ja juttudeks. Tema lapsed lugesid neid ja said nii olla oma isaga koos. Siis tuli isa koju tagasi ja tükike avarust oli temaga. Lapsed hingasid seda sisse. Nad küsisid: „Isa, kas sa enam ei pea ära minema?“ Isa vaikis. Ja oli varsti jälle läinud.