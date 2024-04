Anu Tensing: poliitikud ei väljenda siiani selget vastuseisu loomadega seksimisele

Näiteks võib sealt lugeda, et Eestis on sellist asja lihtne teha, sest see ei ole keelatud. Reeglina sellised juhtumid meediasse jõuagi, sest tegevus toimub eelkõige suletud uste taga ja teatud ringkondades - inimeste jaoks, kes sellise tegevusega ei tegele, on sedasorti teod õnneks siiski õõvastavad ning üldiselt ühiskonna poolt taunitud. Avalikkuse ette tuleb zoofiilide tegevus pigem juhuslikult ja kogemata nagu ka äsja levinud video.