Võimalikke, enda jaoks optimaalseid variante aitavad paljudel paaridel leida koituspositsioonide piltlikud kujutised. Just seksuaalsete raskustega inimesed on selles osas sageli fantaasiavaesed. Esitame profülaktilistele ja terapeutilistele seisukohtadele tuginedes mõned variandid, mis võiksid aidata seksuaalseid raskusi vältida ja ületada. Jooniste juurde on märgitud asendi eelised ja võimalikud puudused erutust, erektsiooni ja partneri orgasmi arvestades.“