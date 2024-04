MÄNGI | Aita abilinnapea Pärtel-Peeter Perel leida sobilikke kommunaalvastuseid

Pärtel-Peeter Pere tõdes 23. aprillil maha sadanud lume kohta, et järgmiseks päevaks ei saagi plats puhas olla. Kaks päeva enne suurt kevadist lumesadu rõhutas Pere, et linnavalitsus lumekoristuse hinnasilti ega tuluallikat tegelikult veel ei tea ning lumekoristuse tehniline mudel on uuel linnavõimul veel koostamisel. Lumesadu aga nende ette valmistamise perioodi ootama ei jäänud!