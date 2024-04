INTERVJUU | Iisraeli aktivist: me oleme okupandid, kes pelgavad demokraatiat puudutavaid küsimusi

Matan Cohen on Iisraeli aktivist, ajakirjanik ja politoloog, kelle Columbia ülikoolis kaitstud doktoritöö käsitleb palestiinlaste tasalülitamist. 2006. aastal, kui Iisraeli üksused teda Gaza piiritara ääres toimunud meeleavaldusel kummikuuliga tulistasid, jäi ta ühest silmast pimedaks. Nüüd, kui Coheniga kohtun, on tema nägemine tänu kolmele siirdamisoperatsioonile peaaegu taastunud. Aga ta ütleb, et Iisrael ise on omaenda saatuse suhtes endiselt täiesti pime.