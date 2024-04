KULTUURIBIIT | Helilooja Karin Tuule playlist

Oma muusikavaliku kohta ütleb Karin nii (kuulata saab ka siit ): „Kooriheliloojana lähtun teoste kirjutamisel tekstist. Minu ülesanne heliloojana on eelkõige teksti võimendamine nii, et selle sisu ja puänt veel paremini esile tuleksid. Seega hindan muusikat kuulates ka just helikeele ja valitud teksti sümbioosi. Seda silmas pidades valisin välja kümme eesti teost".“

Dirigendina töötan sageli lauljate laisa tekstiedastuse kallal. Poolnaljana öeldes, mõnikord võib positiivseks pidada seda, kui saab aru, mis keeles lauldakse. “Eluhõiked” plaati soovitan kuulata kõikidel koorilauljatel, et veelgi enam mõista kui oluline on ilmekalt ja selgelt esitatud tekst.

Lisaks heale laulukirjutamisosksule on muusikateose eduks vajalik ka hingeminev esitus. Liisi Koiksoni emotsioonidest laetud interpretatsioon Margus Kappeli ja Hando Runneli laulust koostöös sümfooniaorkestriga Reaalmažoor on kindlasti üks lemmikum näide heast eesti muusikast.

Haldi on Kesk-Eestist pärit muusikapärl, kelle teostes saab samuti kokku meisterlik laulukirjutamisoskus ja tekstiloome. Ta suudab oma tämbri, kitarrimänguga luua väga igavikulise õhkkonna ning tema heliteostest kumab läbi vahetu emotsioon ja siirus. Soovitan Haldi kontserte külastada. See teos pole küll originaalis Haldi kirjutatud, küll aga on ta loonud imelise eestikeelse teksti ja laulu nn enda omaks teinud. Teos on mulle väga eriline, sest kaks aastat tagasi esitas mu abikaasa seda Haldiga meie pulmas.