Väino Koorberg: kärpeajastul on irooniline, et maksuametil puudub info Eestist välja viidavatest miljonitest

See ei ole sugugi üllatus, et suurplatvormid kühveldavad Eesti turult kokku raha ja viivad selle maksuvabalt välja, jättes siia sageli maha infosegaduse, mida peab koristama kohalik ajakirjandus. Juba kümmekond aastat näeme, et kuigi digitaalse reklaami turg kasvab, langeb suur osa sellest kasvust suurplatvormide – peamiselt Facebooki ja Google’i – arvele.