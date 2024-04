KULTUURIBIIT | Näitleja Üllar Saaremäe playlist

Lavastus „Tere tulemast, Abdullah!“ on dokumentaalne düstoopia, kus Euroopa Liidust on saanud 2060. aastaks Euro-Islami Liit ja Narva on rajatud genotsiidi instituut. Lavastus jutustab ühiskondliku vastutuse võtmisest tuleviku ees ja mis saab siis kui keegi seda ei tee. Lavastuses mängivad lisaks Saaremäele Liina Tennosaar, Jaanika Arum, Elise Pottmann ja Epp Eespäev, lavastaja ja autor on Mikita Ilyinchyk.