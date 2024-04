NÄDALA NÄGU | Ivan Orav: vana riigimees annab nõu

Kui riigi majandus on kehvas seisus ja eelarves haigutab auk, siis ei tohi keegi oma nõuandeid keelata! Rõõm on näha, et paljud vanad poliitikamehed ongi valitsusele appi tõtanud ja lahkelt soovitusi jaganud – kuidas kärpida, mida kärpida ja kui palju. Ei kõlba minulgi neist kehvem olla, seda enam et pika elu jooksul on häid mõtteid kogunenud omajagu.