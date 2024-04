Rahandusminister Mart Võrklaev: maksude kogumine digihiidudelt tuleb riikide vahel kokku leppida

Küsimus aga on, kas suured rahvusvahelised kontsernid nagu Meta ja Google peaksid siinselt reklaamimüügilt saadud tuludelt tasuma tulumaksu ka Eesti riigile. Praegu neil sellist kohustust pole, kuna nii meie kui enamiku teiste riikide maksusüsteemid on üles ehitatud nii, et ettevõtted maksavad tulumaksu seal, kus nad on n-ö füüsiliselt kohal, kas siis ise, kohaliku tütarühingu või püsiva tegevuskoha kaudu.