Tõnu Mertsina: meie majandus ei ole veel nii tugev, et kaitseks mõeldud lisakulu rahastada ka täiendavate kärbete ja maksudega

Kuna meil ei ole mõistlik kahelda kaitseväe juhataja ja kaitseministeeriumi kantsleri arvestuses puuduoleva laskemoona kohta, siis tuleb see kulu ka ära teha. Seda enam, et kantsleri väitel lahendaks täiendav 1,5 miljardit eurot vaid meie miinimumvajaduse. Me ei tohi geopoliitilisi ohte alahinnata. Seda enam, et võidurelvastumine käib maailmas täistuuridel.